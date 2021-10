Alfons Groenendijk assistent van speler/trainer Nuri Sahin in Turkije

Ook de Nederlandse trainer Michael Lindeman is als assistent-coach begonnen bij Antalyaspor.

Groenendijk was in februari dit jaar in beeld om als interim-coach bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. De ex-prof zag af van een tijdelijk dienstverband bij de Eredivisieclub omdat „het perspectief op de langere termijn ontbrak.”

Groenendijk vertrok in september vorig jaar als assistent-trainer bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was eerder als hoofdtrainer werkzaam bij onder meer Willem II en ADO Den Haag.