Barça-talent kan kiezen tussen FC Utrecht en FC Twente

Het Spaanse talent, uitkomend voor het tweede elftal van de Blaugranas, zou een voorkeur hebben voor Enschede. Dat valt niet los te zien van het grote aantal Spanjaarden dat dit seizoen actief is in de De Grolsche Veste. Bovendien beschikken de tukkers met Gonzalo Garcia-Garcia over een (Uruguayaans-)Spaanse trainer. FC Utrecht heeft echter een samenwerkingsverband met FC Barcelona.

Juventus en Udinese hadden ook interesse in Busquets, geen familie van Sergio Busquets, maar zowel Barça als de speler voelen niets voor een definitieve transfer.

Busquets maakte op zijn achtste de stap naar La Masia, de beroemde jeugdopleiding van FC aarcelona. Eind 2017 maakte hij in het Copa del Rey-duel met Real Murcia (5-0 winst) zijn debuut in de hoofdmacht.

Deze zomer speelde hij tijdens de oefenwedstrijd met Chelsea nog een helft samen met Frenkie de Jong op het middenveld bij de Catalanen.