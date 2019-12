Handbalsters krijgen ’sinterklaascadeau’ van Servië

De Servische ploeg won vanochtend in een thriller met 29-27 van Slovenië, waardoor het als derde land door mag naar de twee ronde.

Daarmee bezorgde het Nederland op 6 december nog een mooi ’sinterklaascadeau’, want als Slovenië had gewonnen, was Oranje nog puntloos geweest met oog op de hoofdfase. Er werd immers in het eerste duel verloren van de Sloveense formatie.

Nederland kan het puntenaantal zelfs nog verdubbelen. Dan moet het vanmiddag om 12.30 uur winnen van angstgegner en titelfavoriet Noorwegen, dat ook al geplaatst is voor het vervolg in Japan. Een punt zou voor Oranje al een enorme opsteker zijn, want op een eindtoernooi werd er altijd verloren van de Scandinavische handbalgrootmacht.