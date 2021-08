Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen gaan goud en zilver verdelen

Eerder veroverden de twee krachtpatsers al goud op de teamsprint, samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli. De afgelopen twee jaar stonden Hoogland en Lavreysen tijdens het WK ook al tegenover elkaar in de sprintfinale. Beide keren won Lavreysen.

Hoogland, die zijn vriendin Shanne Braspennincx donderdag goud zag pakken op de keirin, nam het op tegen de 35-jarige Denis Dmitrijev, de nummer 3 van de Spelen van Rio 2016. In beide heats rekende de man uit Nijverdal eenvoudig af met de Rus.

Lavreysen trof de Brit Jack Carlin, een 24-jarige Schot, die tweede werd op de WK van 2018 in Apeldoorn. Ook hij had slechts twee heats nodig.

Kwartfinales

Beide Nederlanders hadden in hun kwartfinales niet meer dan twee heats nodig. Hoogland was duidelijk te sterk voor de Fransman Sebastien Vigier. Lavreysen versloeg de Brit Jason Kenny, de olympisch kampioen van 2012 en 2016, die zich in Izu slechts via de herkansingen had geplaatst voor de kwartfinales.