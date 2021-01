Honda: ’We willen dit jaar de wereldtitel veroveren’

Dat zegt technisch directeur Toyoharu Tanabe van het Japanse bedrijf. Honda gaat zijn laatste jaar in van de samenwerking met Red Bull, de renstal van Verstappen.

’Nóg beter’

„Aan het einde van dit jaar komt er een einde aan onze samenwerking met Red Bull en AlphaTauri en trekken wij ons terug uit de Formule 1, maar onze ambitie blijft overeind; we willen de wereldtitel veroveren”, zegt Tanabe. „We hebben een relatief korte pauze dit jaar, maar werken hard aan een motor die nog beter zal presteren.”

Verstappen won afgelopen weliswaar twee Grand Prixs en stond vaak op het podium, maar zijn Red Bull kon meestal niet op tegen de snelle Mercedessen. De Nederlander viel ook een aantal keren uit. „We zijn nu de krachtbron voor 2021 aan het ontwikkelen, zowel voor een betere prestatie als betrouwbaarheid. Natuurlijk zitten de andere teams niet stil en we weten ook dat onze positie nog altijd achter die van Mercedes is, maar we willen heel graag meer races winnen en wel degelijk meedoen voor het kampioenschap”, aldus de Honda-baas.

Volgens Tanabe was de Red Bull afgelopen seizoen best betrouwbaar. „We hadden al veel geleerd uit de voorgaande seizoenen en het was zeker positief dat we vorig jaar precies de drie motoren hebben gebruikt die per coureur zijn toegestaan, waardoor we dus gridstraffen hebben ontlopen.”

