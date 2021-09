Krachten sparende Max Verstappen ziet Lewis Hamilton falen en Lando Norris stunten tijdens kwalificatie in Sotsji

Het was nog maar de vraag of de kwalificatie door kon gaan. Eerder op de dag werd de derde vrije training al geschrapt. Het weer in Sotsji was zaterdagochtend zo slecht dat het voor de coureurs te gevaarlijk was om naar buiten te komen. Rond twee uur (Nederlandse tijd) bleek dat de baan droog genoeg was en de kwalificatie ’gewoon’ van start kon gaan.

Verstappen snel klaar

In Q1 noteerde Hamilton de snelste tijd. Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin en Verstappen sneuvelde in het eerste deel van de kwalificatie. De Nederlandse coureur voldeed aan de verplichting deel te nemen, maar besloot na één rondje alweer naar binnen te komen en zijn auto in de garage te parkeren.

Verstappen wist vrijdag al dat hem zondag een inhaalrace te wachten staat. Door het gebruiken van een vierde motor start de Nederlander zondag achteraan in Sotsji. „We hebben alles in overweging genomen. Niet alleen de uitslag van de eerste training, maar ook kijkend naar het weer van zaterdag. Dit was het beste moment om het te doen”, aldus Verstappen vrijdag.

In Q2 besloten Charles Leclerc en Nicholas Latifi het voorbeeld van Verstappen te volgen en geen tijd te noteren. Ook de coureurs van Ferrari en Williams starten zondag wegens een motorwissel achteraan. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Sebastian Vettel haalden Q3 ook niet. Carlos Sainz zette de tiende tijd neer en was slechts 54 duizendste sneller dan afvaller Vettel.

Q3

In het belangrijkste deel van de kwalificatie schoot Hamilton in zijn eerste run naar een tijd van 1.44,050. Niet veel later reed hij zijn vleugel kapot bij het insturen van de pitlane, maar de crew had net genoeg tijd over om zijn bolide te repareren.

Tijdens het laatste deel was Russell de eerste die koos voor droogweerbanden, waarna de coureurs tot het allerlaatste moment voor de snelste tijd gingen en die uiteindelijk een prooi werd voor Norris.