Nederlanders clashen in Formule E

Daardoor ging een topklassering voor beide Nederlanders in rook op. Frijns en De Vries lagen op dat moment respectievelijk vierde en vijfde in de door Mitch Evans gewonnen race. Met nog een kleine twintig minuten op de klok werd De Vries (Mercedes) opgejaagd door Antonio Felix Da Costa (Techeetah). De Formule 2-kampioen verremde zich, reed rechtdoor de baan af en raakte dus ook Frijns (Envision) nog. De Vries viel vervolgens uit en Frijns verloor zeven plaatsen. Hij eindigde uiteindelijk als twaalfde.

Veel belangstelling

In de elektrische raceklasse wordt gedurende het seizoen vooral gereden op stratencircuits, maar in Mexico-Stad kon juist de wedstrijd op het bekende Autodromo Hermanos Rodriguez op veel belangstelling rekenen. Op het circuit waar ook de Formule 1 in het najaar langskomt waren de tribunes volgepakt. Zeker in de stadionsectie lieten de Mexicaanse fans zich luid en duidelijk horen.

Het publiek in de stadionsectie in Mexico laat zich luid en duidelijk horen. Ⓒ Formula E

De Vries startte als vierde, rukte na de start even op naar plek 2, maar verloor vervolgens ook weer wat posities. Na een paar rondes kwam de Formule 2-kampioen van vorig jaar achter landgenoot Frijns terecht. Tot het bewuste moment halverwege de race dus. Frijns kende sowieso een pechdag, want hij werd later ook nog van achteren aangetikt door James Calado. Frijns’ teamgenoot Sam Bird viel ook uit in het slagveld en ook De Vries’ kompaan Stoffel Vandoorne kon zich – nota bene in de laatste ronde – niet onttrekken aan die malaise.

Achter winnaar Evans eindigde Da Costa als tweede, Sebastien Buemi werd derde. De volgende race is al over twee weken in Marrakesh.