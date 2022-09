Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: 'Scorende Feyenoord-spitsen dilemma voor Arne Slot'

Welke trainer wil het niet, twee scorende spitsen? Arne Slot had vorig seizoen de Nederlander Bryan Linssen en Belg Cyriel Dessers bij Feyenoord en nu heeft hij de beschikking over de Braziliaan Danilo en Mexicaan Santiago Gimenez. Het mooiste voor een coach is als er één uit vorm is of geblesseerd, zodat je zonder kwaliteitsverlies de ander kan opstellen. Maar wat als ze allebei fit en in vorm zijn? En scoren zoals tegen Sturm Graz, Danilo vanuit de basis en Gimenez voor de derde achtereenvolgende keer als invaller.