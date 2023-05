Kampioen Heracles blaast rijtocht met platte kar af

Door Jeroen Kapteijns

Heracles Almelo viert het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ ANP

ALMELO - Heracles Almelo wordt zondag gehuldigd in de stad vanwege het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie en het afdwingen van promotie, maar een voorgenomen rijtocht op een zogenaamde platte kar is afgeblazen.