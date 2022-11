Onderzoek naar crash Pérez onwaarschijnlijk: ‘Nog een crisis rond dat team niet nodig’

,,We hadden gewoon nooit gedacht in een dergelijke situatie te komen”, aldus Horner, doelend op het feit dat Max Verstappen zijn teamgenoot Sergio Pérez in Brazilië in de laatste ronden niet wilde laten passeren. ,,Daarom hebben we het hier van tevoren ook niet over gehad. Dat is een fout van ons als team geweest. We hadden elk scenario moet doorspreken. Inmiddels hebben we een open en transparant gesprek met elkaar gehad. Beide rijders zijn heel eerlijk naar elkaar toe geweest en we gaan nu als team verder. De dynamiek tussen beiden is heel goed”, benadrukte Horner met klem.

"Monaco ligt ver achter ons"

Verstappen gaf intern eerder al aan dat hij Pérez geen gunst wilde verlenen, omdat hij nog een rekening had te vereffenen nadat zijn teamgenoot hem in de kwalificatie in Monaco dwarsboomde met een dubieuze en mogelijk doelbewuste crash. Verstappen weigert zijn beweegredenen echter uit te spreken, omdat hij zijn teamgenoot niet in verlegenheid te brengen. Zowel de wereldkampioen als Pérez heeft de lezing echter bevestigd noch ontkend.

Hoewel onsportief gedrag strafbaar is, hoeft Pérez vooralsnog niet te hoeven vrezen voor een onderzoek. De FIA heeft aangegeven dieper in de zaak te duiken als nieuw bewijs wordt aangedragen, bijvoorbeeld door een ander team. Maar daar lijkt het niet van te komen. Ferrari, Mercedes en McLaren denken er in ieder geval niet over na.

,,Monaco ligt ver achter ons”, vond teambaas Zak Brown van McLaren. Mattia Binotto stelde namens Ferrari dat het beter is om na te denken over hoe dergelijke situaties kunnen worden voorkomen. Brown had daar wel ideeën over. Hij gooide na een eerdere suggestie van Carlos Sainz een balletje op om coureurs bijvoorbeeld hun snelste tijd af te nemen wanneer zijn crashen in de kwalificatie.

Wolff gelooft Pérez

Mercedes-baas Toto Wolff ziet daar wel heil in. Hij kent de regel uit andere raceklassen. De Oostenrijk wilde bovenal benadrukken dat hij niet gelooft dat Pérez expres crashte. ,,Ik ken Checo al heel lang. Ik denk niet dat een coureur zoiets doet met het risico dat hij mogelijk achteraan moet starten.”

Ook Wolff ziet een onderzoek naar het voorval niet zitten, denkend aan het grotere plaatje, zo stelde hij. ,,De laatste tijd zijn er genoeg PR-crisissen geweest rond Red Bull”, concludeerde hij, doelend de budget cap-rel. ,,We hebben er niet nog een nodig”