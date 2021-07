Dag 6 Olympische Spelen: Welke Nederlanders komen in actie?

Kamminga

Zwemmer Arno Kamminga kan zijn tweede medaille op de schoolslag veroveren. Na het zilver op de 100 meter behoort de Katwijker ook tot de favorieten op dubbele afstand. De finale van de 200 school begint om 03.44 uur.

Judo

De judoka’s Guusje Steenhuis (-78 kilogram) en Michael Korrel (-100 kg) gaan in judotempel Budokan op jacht naar een medaille.

Heemskerk en Van Rouwendaal

In het Tokyo Aquatics Centre hoopt zwemster Femke Heemskerk zich te plaatsen voor de olympische finale van de 100 vrij. Sharon van Rouwendaal komt tijdens de avondsessie in actie in de series van de 200 rug. Van Rouwendaal gebruikt die race als voorbereiding op de 10 kilometer in het open water, waarop ze volgende week haar titel wil prolongeren.

Handboogschutters

De handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler veroverden samen zilver in de gemengde landenwedstrijd, nu begint voor hen ook het individuele toernooi.

Handbalsters

De handbalsters komen al vroeg op de dag in actie. De regerend wereldkampioen, die al twee zeges boekte, neemt het vanaf 02.00 uur op tegen Angola.

Hockeymannen- en vrouwen

Op het hockeyveld nemen zowel de mannen (05.15 uur) als de vrouwen (12.00 uur) het op tegen Groot-Brittannië.

BMX

Voor de BMX’ers, met daarbij heel wat medaillekandidaten, beginnen de Spelen met de kwartfinales.

Badminton

Badmintonner Mark Caljouw speelt om 10.45 uur in de achtste finales tegen Kevin Cordón uit Guatemala.

