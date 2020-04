Topman Ronde van Vlaanderen: ’Om te overleven moet er gereden worden’

„Ik denk dat de sector het niet aankan als we nu al zouden zeggen: we cancelen het wielerjaar 2020 volledig en gaan door naar 2021. Om te overleven, moet er dit jaar nog gekoerst worden”, zei Van den Spiegel.

De topman kan niet zeggen hoeveel inkomsten Flanders Classics precies misloopt met het uitstel van de Ronde van Vlaanderen. „De financiële impact zal sowieso groot zijn en het wielrennen is al zo’n fragiel model, zowel voor teams als voor organisatoren. Dat zie je nu ook, want het duurt niet lang voor alles omver valt.”

„Het is de bedoeling dat De Ronde nog dit jaar doorgaat”, zei Van den Spiegel, die benadrukte dat zijn organisatie stabiel genoeg is om dit even aan te kunnen. „Op dit moment is het een hypothetische discussie, omdat we niet weten wanneer de coronacrisis precies zal eindigen. We zijn nog vijf tot zes maanden verwijderd van de uiterste datum. Als je ziet waar we vier of vijf weken geleden stonden, dan weet je dat de situatie heel snel verandert.”

Van den Spiegel ziet in de huidige situatie ook kansen. Hij wees naar de virtuele mini-Ronde van 2020, die later op zondag door dertien wielrenners wordt verreden.