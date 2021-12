Koen Verweij jaagt op OKT-verrassing: ’Winnaars zijn speciale mensen en ik denk dat ik dat ben’

Verweij hoopte dit seizoen weer echt schaatser te zijn, zei hij in oktober. Door een rugblessure moest hij zich vlak voor het NK Afstanden afmelden, maar de lange voorbereiding voor het OKT ging onverminderd door. „Ik ben tien dagen op trainingskamp naar Portugal gegaan, heb mijn rug rust gegeven en veel uren op de fiets gemaakt. Van daaruit ben ik verder gaan bouwen”, vertelt hij.

In Alkmaar reed hij begin december zijn eerste wedstrijd, „onder spartaanse omstandigheden.” „Ik was best zenuwachtig. De tweede dag ging het beter en was het weer leuk om te doen. Nu moet ik weer snel zien te worden in Heerenveen”, keek hij ruim een week voor het OKT vooruit op de laatste voorbereidingen.

Vertrouwen

Zelf heeft Verweij er vertrouwen in dat die snelheid er op tijd zal zijn in Thialf. „Winnaars zijn speciale mensen en ik denk dat ik dat ben. De snelheid komt steeds als ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik heb veel getraind, het gaat nu om de timing, het gevoel.”

Verweij greep met zilver op de Spelen van Sotsji 2014 net naast de olympische titel op de 1500 meter en won goud op de ploegachtervolging. Vier jaar later bij de Spelen van Pyeongchang bleef hij op de 1000 en 1500 meter buiten de medailles, maar was er brons op de massastart en de ploegachtervolging. Na de Spelen in Zuid-Korea nam hij een sabbatical. Het afgelopen seizoen was hij vooral druk met het opzetten van de ploeg van hem en vriendin Jutta Leerdam. „Toen was ik druk met randzaken. Nu de ploeg staat, ben ik dit seizoen weer meer atleet.”

Verweij kan ingezet worden op de massastart en de ploegachtervolging maar hij wil zich allereerst individueel kwalificeren. Hij gelooft erin dat hij kan verrassen tijdens het OKT, waar de 1500 meter als laatste afstand verreden wordt op 30 december. „Ik hoop dat ik op het OKT mijn hardste 1500 meter kan neerzetten en wil top 2 rijden. Andere schaatsers zijn de favorieten, die moeten het laten zien. Ik kan alleen maar winnen”, zegt hij. De rol van ’jager’ ligt hem ook wel. „Die spanning en die druk, dat is toch waar de toppers voor leven. Ik houd van dat gevoel en kijk ernaar uit. Ik denk ook dat dat nog meer in mijn voordeel werkt.”