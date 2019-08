Volgend doel judoka Van ’t End: op Spelen Huizinga evenaren

„Dit had ik echt niet verwacht. Hij heeft in het verleden natuurlijk wel enkele resultaten neergezet, maar niet van deze orde”, aldus Huizinga, die in dezelfde gewichtsklasse als Van ’t End (-90 kilogram) in 2000 de olympische titel veroverde. „Noël kan onverwacht een score neerzetten, dat is zijn grote kracht. Hij heeft veel power en is een taaie vechter.”

De vijfvoudig Europees kampioen, 45 jaar oud inmiddels, aanschouwde de triomftocht van Van ’t End vanaf de camping in Frankrijk. „’s Ochtends slenterden we nog even door een Frans dorpje, maar gelukkig waren we op tijd terug voor het finaleblok. Rond lunchtijd heb ik voor de tent de ontknoping op mijn laptop gevolgd. Dat Nederland voor het eerst in tien jaar weer een wereldkampioen in het judo heeft, geeft wel aan hoe bijzonder deze prestatie is. Na zijn overwinning in de finale droop het ongeloof ook niet voor niets van Noëls gezicht.”

Huizinga weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is op het wereldtoneel al een medaille te veroveren, laat staan een gouden. „In totaal heb ik het op WK-niveau zeven keer geprobeerd, maar tot de finale schopte ik het nooit. Wel stond ik twee keer in de halve eindstrijd van een WK, maar verder dan eenmaal brons kwam ik niet. Deze titel pakt niemand Noël ooit meer af, zoals ik nog altijd word herinnerd als olympisch kampioen.”

Volgend jaar, tijdens de Zomerspelen in Tokio, krijgt Van ’t End de kans om in de voetsporen van Huizinga te treden, ervan uitgaande dat de selectiecommissie van Judo Bond Nederland geen wereldkampioen passeert. „Of hij olympisch kampioen kan worden? Dat is een heel ander verhaal”, zegt Huizinga. „Iedereen zal hem vanaf nu in de gaten houden. Veel ogen zullen op hem gericht zijn, het is te hopen dat hij daar goed mee kan omgaan. Maar hij moet eerst lekker van deze titel gaan genieten.”