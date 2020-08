Oranje treft Polen volgende week zonder Lewandowski

De trefzekere spits van Bayern München krijgt van bondcoach Jerzy Brzeczek wat langer de tijd om te herstellen van zijn lange en succesvolle seizoen. Ook Arkadiusz Reca is in de Johan Cruijff ArenA niet van de partij. De verdediger van Atalanta is nog niet helemaal hersteld van een blessure.

Drie keer topscorer

Met de winst in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-0) veroverde Bayern München zondag de treble. Eerder in het seizoen verzekerde de ploeg van trainer Hansi Flick zich van het landskampioenschap en de Duitse beker. Lewandowski (32) kroonde zich drie keer tot topscorer van het betreffende evenement.

„We hebben samen besloten dat het nu voor hem het beste is om fysiek en mentaal wat langer te rusten na al die vermoeiende wedstrijden”, verklaarde Brzeczek. „Er wacht bovendien opnieuw een intens seizoen, dat eindigt met het EK dat voor ons heel belangrijk is. Daarom mag Robert nu even rust nemen. Hij blijft natuurlijk onze aanvoerder en de hoofdrolspeler in ons team.”

Drie dagen na het duel met Oranje speelt Polen voor de Nations League uit tegen Bosnië-Herzegovina.

Bekijk ook: Foutloos Bayern verovert Champions League

PORTUGAL: aanvaller Trincão en doelman Rui Silva nieuw in selectie

Aanvaller Francisco Trincão en doelman Rui Silva zijn nieuwkomers in de Portugese selectie. Bondscoach Fernando Santos heeft het duo opgeroepen voor de komende duels in de Nations League tegen Kroatië en Zweden. Trincão (20) verhuist deze zomer van SC Braga naar FC Barcelona. Silva staat onder contract bij Granada.

Santos heeft verder voor de vertrouwde namen in zijn selectie gekozen. Ook sterspeler Cristiano Ronaldo is weer van de partij. Portugal speelt op 5 september thuis tegen Kroatië en de Europese kampioen komt drie dagen later in en tegen Zweden uit. De ploeg van Santos won vorig jaar de eerste editie van de Nations League. Portugal versloeg Nederland in de finale met 1-0.