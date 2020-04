Algemeen directeur Eisenga vertrekt bij NAC Breda

Zijn vertrek is het gevolg van een verschil van inzicht tussen de raad van commissarissen en de directeur over het leiden van de club, laat NAC weten.

„De afgelopen maanden hebben de raad van commissarissen en Eisenga moeten vaststellen dat hun visies op de wijze van aansturing van de organisatie en de samenwerking met alle stakeholders te ver uiteen liggen”, meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie. „De onvermijdelijke conclusie is getrokken dat het niet langer in het belang van NAC Breda is om gezamenlijk verder te gaan. De raad van commissarissen en Eisenga betreuren dit besluit en gaan in goed onderling overleg uit elkaar.”

Eisenga vormde sinds april vorig jaar met technisch directeur Tom van den Abbeele de nieuwe directie van de club uit Breda. Hij was eerder algemeen directeur bij sc Heerenveen en tekende vorig jaar een contract voor onbepaalde tijd bij NAC, dat toen nog uitkwam in de eredivisie.

De rvc van NAC wil op korte termijn een nieuwe algemeen directeur aanstellen.