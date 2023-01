Wereldkampioen Michael Smith: ’Darts verdient plek op Olympische Spelen’

Smith zit momenteel in Bahrein voor de Bahrain Darts Masters. Dat is de eerste manche van de World Series, een reeks invitatietoernooien over de hele wereld met acht wereldtoppers en acht lokale dartshelden.

’Bully Boy’ ging de wereld rond met zijn intussen iconische negendarter in de finale tegen Michael van Gerwen, die vlak daarvoor z’n eigen kans op een negendarter miste. De beelden raakten zelfs tot in de studio’s van Inside the NBA met onder andere Shaquille O’Neal. Smith gaf ook verschillende interviews in de VS. Daarin gaf Smith ook aan een bericht te hebben gekregen van topvoetballer Toni Kroos, die de Engelsman graag in z’n podcast zou hebben.

Ja, darts leeft. En dus deed Smith ook een opvallende uitspraak. „Het was ooit een cafésport en kijk nu”, glunderde Smith. „Zelfs jullie (de Amerikanen, red.) zijn er intussen fan van. Het is gewoon een spectaculaire sport voor iedereen die erbij betrokken is. Hopelijk kan darts nóg wat groter worden en op een dag op de Olympische Spelen komen. Dat zou eigenlijk al het geval moeten zijn. Het is een gigantische sport in Europa en binnenkort hopelijk ook in de VS.

Het IOC maakte van onder anderen skateboarden en breakdance olympische sporten. Waarom darts dan niet? „Onze sport verdient die status ook”, aldus ’Bully Boy’. „Je wil wereldkampioen worden, je wil gouden medailles winnen en je wil dus deelnemen aan de Olympische Spelen. Darts moet daarbij zijn, het is namelijk een zeer moeilijke sport. Je komt niet zomaar even aanwaaien, je moet er echt professioneel mee bezig zijn. Dus darts verdient een olympische status.”