Froome nog wat ’groggy’ na operatie

„Wat minder hardware in mijn heup en elleboog. Ik voel me nog wat groggy maar alles ging perfect”, laat Froome op Twitter weten. Voor de operatie zei hij al te hopen dat dit zijn laatste operatie zou zijn.

In de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné kwam Froome begin juni zwaar ten val en brak daarbij een dijbeen, heup, elleboog, ribben en nek. Zijn seizoen zat er meteen op, er werd zelfs gevreesd voor zijn verdere carrière. Maar de Brit is geen opgever en verklaarde eerder al dat de Tour in 2020 zijn grote doel is tijdens zijn revalidatie.

„Ik moet nog zien of ik opnieuw mijn vroeger niveau bereik”, gaf Froome bij de presentatie van de Tour de France half oktober toe. „Dat is mijn eerste uitdaging, dan zien we verder. Mijn herstel verloopt voorspoedig, maar ik heb nog veel werk voor de boeg. Ik doe er alles aan. Van zodra de dokters me vertelden dat ik opnieuw op niveau zou kunnen koersen, heb ik er alles aan gedaan om terug op niveau te komen. Wekelijks ben ik verbeterd en ik hoop dan ook volgend seizoen zo snel mogelijk terug in het peloton te komen.”

