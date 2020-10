Max Verstappen vierde tijdens training, Lance Stroll ontbreekt

Valtteri Bottas noteerde de snelste tijd op het koude, maar zonnige circuit. Vrijdag gingen beide trainingen niet door vanwege de dichte mist. Verstappen was bijna zeven tienden van een seconde langzamer dan de Fin. Lewis Hamilton noteerde de tweede tijd, nadat hij eerdere snelle pogingen moest staken, onder meer na een spin van Nicholas Latifi. Daar ondervond ook Verstappen hinder van. Charles Leclerc (Ferrari) snelde mede daardoor enigszins verrassend naar de derde stek, op een kleine halve seconde van Bottas.

Tijdens de intensieve sessie van een uur probeerden de coureurs nog zoveel mogelijk informatie te verzamelen richting de kwalificatie van zaterdagmiddag 15.00 uur en de race van zondag (14.10 uur).

Stroll voelde zich niet lekker en kon niet in actie komen. Inmiddels is Nico Hülkenberg al op de Nürburgring om de Canadees eventueel te vervangen tijdens de kwalificatie. De Duitser reed ook al twee race-weekenden in Silverstone, omdat Strolls teamgenoot Sergio Pérez toen niet in actie kon komen na een positieve coronatest.

Bekijk ook de vorige uitslagen en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.

Bekijk ook: Red Bull Racing kan al één optie wegstrepen

Bekijk ook: Onder de indruk van Max Verstappen

Podcast Formule 1

In de nieuwe Formule 1-podcast bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull. Verder blikken we vooruit op de aanstaande Grand Prix in Duitsland.

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.