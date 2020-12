Basisklant Donny van de Beek met ManUnited door in League Cup

Middenvelder Donny van de Beek had bij ManUnited een basisplaats. De oud-Ajacied werd in de 67e minuut gewisseld voor Martial. Verdediger Timothy Fosu-Mensah bleef in Liverpool bij de bezoekers op de bank.

Edinson Cavani maakte het verschil. Ⓒ ANP/HH

Eerder op de avond was Tottenham Hotspur met 3-1 te sterk voor Stoke City. Op dinsdag plaatsten Brentford (1-0 tegen Newcastle United) en Manchester City (4-1 tegen Arsenal) zich al voor de halve finales.

Tottenham Hotspur heeft de laatste vier bereikt van de League Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland na de FA Cup.

De ploeg uit Londen won met 3-1 bij Stoke City, een subtopper uit de Championship (tweede profniveau). Voor de bezoekers kwamen Gareth Bale, Ben Davies, beiden afkomstig uit Wales, en Harry Kane tot scoren.

Gareth Bale juicht na zijn goal. Ⓒ ANP/HH

Jordan Thompson bracht in de 53e minuut namens de thuisclub de gelijkmaker op zijn naam. Steven Bergwijn behoorde niet tot de selectie van de Spurs.

