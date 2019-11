Had Chelsea-goal moeten worden afgekeurd?

Cesar Azpilicueta lijkt net aan buitenspel te staan. Ⓒ Twitter

Cesar Azpilicueta dacht Chelsea dinsdag in de 78e minuut op een 5-4 voorsprong te zetten, maar vanwege hands van Tammy Abraham werd de treffer van de Spaanse verdediger afgekeurd. Eerder in de wedstrijd had Azpilicueta de 2-4 voor zijn rekening genomen, maar ook aan dat doelpunt zat een geurtje, zo blijkt nu.