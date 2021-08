Tommy St. Jago langdurig uit de running door zware blessure

De verdediger is daarmee langdurig uit de roulatie, al is er nog geen definitieve prognose uitgesproken voor zijn herstel. FC Utrecht oriënteert zich op eventuele versterking centraal achterin. Als zich geen goede optie aandient, dan gaat de club het seizoen in met de routiniers Willem Janssen en Mark van der Maarel en het drietal Benaissa Benamar, Christopher Mamengi en Ruben Kluivert.

