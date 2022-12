Ultieme bevestiging Leerdam: ’Ik vind dit zelf ook niet normaal’

Leerdam heeft haar aanpak dit seizoen veranderd. Ze probeert haar perfectionisme meer los te laten. Natuurlijk wil ze nog steeds alles goed doen, maar de 23-jarige sprintster is niet meer zo streng voor zichzelf. In de catacomben van Thialf vertelt ze honderduit over haar nieuwe aanpak. Zondag vierde ze Kerst bijvoorbeeld ’gewoon’ thuis met familie. Dat was voor het eerst in jaren. Normaliter zit ze altijd in een hotel. Voor de familiemens Leerdam is het een eye-opener dat het ook anders kan. „Ik ben mezelf dit seizoen aan het trainen om mijn oogkleppen af en toe af te doen, mijn sport los te laten en minder in de ’stressstand’ te staan.”

Ze geeft nog een ander voorbeeld waaruit blijkt dat haar aanpak dit seizoen anders is. In het verleden was ze in de maanden voor de start van het schaatsseizoen altijd gefocust om haar vetpercentage naar beneden te krijgen. Deze zomer heb ik daar eens minder op gelet. Mijn focus lag op hoe ik sterker ging worden, niet op hoe ’droog’ ik was. Ik ben nu zwaarder, maar gebruik mijn extra gewicht als kracht.”

Leerdam is het hele seizoen al een klasse apart op de 1000 meter en ook in Heerenveen schreef ze die afstand de afgelopen dagen twee keer op haar naam. Bovendien deed ze dit twee keer met een indrukwekkend baanrecord. Op de afsluitende dag was ze daarnaast ook de snelste op de 500 meter. „Ik ben echt heel trots”, straalde ze. „Ik heb heel veel dingen veranderd dit jaar, maar desondanks rij ik harder dan ooit.”

Ook Femke Kok en Marrit Fledderus hadden reden tot lachen. Als nummers 2 en 3 plaatsten zij zich ook voor het EK.