Knotsgekke GP Italië: Gasly verrassende winnaar, Verstappen valt uit

Verstappen was ontevreden over het eerste gedeelte van het raceweekend op het circuit van Monza. De Nederlander begon de race vanaf de derde startrij, als vijfde. De start van de Grand Prix van Italië verliep ook niet geheel vlekkeloos voor de Red Bull-coureur. Verstappen viel een aantal plaatsen terug en moest zijn inhaal-solo startten vanaf de achtste plek. Alexander Albon viel overigens van P9 terug naar de vijftiende plaats. Een rampstart dus voor Red Bull.

Drama Ferrari

Drama blijft Ferrari achtervolgen, ook op het thuiscircuit van de Italiaanse renstal. In de laatste dertien Grand Prixs in Italië had het team van Ferrari slechts één uitvaller. Nu staat de teller op twee, omdat Sebastian Vettel wegens remproblemen de race niet kon afmaken.

Later, na een zware crash van Charles Leclerc - vorig jaar de winnaar in Italië - kwam er zelfs nog een uitvaller bij. De Monegask maakte een harde klapper, maar stapte uiteindelijk ongeschonden uit zijn auto. Zo was de drama van Ferrari compleet.

Chaos: pits dicht en rode vlag

De verschillen tussen de coureurs werden weer minimaal toen de Safety Car de baan op kwam, wegens het uitvallen van Haas-coureur Kevin Magnussen, nog voor de crash van Leclerc.

Normaal een moment voor de coureurs om een ’gratis’ pitstop te maken, ware het niet dat de pitlane gesloten was omdat Magnussen vlak ervoor stilstond. Hamilton dook (te) snel naar binnen, terwijl de rest van het veld buiten bleef. Toen het licht voor de pitlane weer op groen kwam te staan maakte ook de rest een stop. Hamilton vreesde voor een straf. „Die kans is aanwezig ja”, reageerde zijn team. Uiteindelijk kreeg de regerend wereldkampioen een 10 seconden stop-and-go-penalty.

De Safety Car was net uit het beeld verdwenen toen de race werd stilgelegd na de crash van Leclerc, met een rode vlag tot gevolg. De coureurs parkeerden hun wagens in de pitsstraat, wachtend op het bericht van de wedstrijdleiding wanneer zij weer van start konden gaan.

Na alle chaos was de stand in de race - toen 27 van de 53 rondjes oud - volledig door elkaar geschud. De race werd na een tijdelijke onderbreking met een traditionele start hervat. Verstappen was terug te vinden op de elfde plek, Hamilton nog altijd op één, al moest hij nog wel zijn straf ondergaan.

Na de herstart

Hamilton besloot samen met zijn team meteen de straf ’te pakken’ en zakte terug naar de laatste stek. Voor Verstappen een uitgelezen mogelijkheid om punten in te lopen op WK-leider Hamilton, maar de Red Bull-coureur moest de strijd vroegtijdig staken. Zijn wagen wilde niet meer. Problemen met de motor, zo bleek.

De wedstrijdleiding was inmiddels in handen van Pierre Gasly (Alpha-Tauri). De Fransman, vorig jaar nog aan de kant gezet door Red Bull, deed er alles aan om als eerste naar de geblokte vlag te rijden. Gasly werd op de voet gevolgd door McLaren-coureur Carlos Sainz. Tot de laatste seconde was het een spannend gevecht, met uiteindelijk Gasly als gelukkige winnaar. Het podium werd compleet gemaakt door Lance Stroll (Racing Point).

Gasly doorbreekt met zijn winst de hegemonie van de drie topteams in de Formule 1. Het was namelijk alweer een tijd geleden dat er een GP niet werd gewonnen door een coureur van Mercedes, Ferrari of Red Bull. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Kimi Räikkönen in een Lotus, bij de Grand Prix van Australië in 2013.

