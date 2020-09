Uitslag en WK-stand Formule 1: Max Verstappen zakt naar derde plaats

Carlos Sainz (McLaren) eindigde als tweede voor Lance Stroll van Racing Point. Max Verstappen kende een moeizame race en viel na de herstart uit. Lewis Hamilton kon ook niet echt terugkijken op een succesvolle race en bleef puntloos.

Van de top drie in de WK-stand was het alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas die punten bijeen sprokkelde. De Fin staat nu weer tweede, achter Hamilton. Door het uitvallen is Verstappen weer gezakt naar de derde plaats.

Bekijk ook: Max Verstappen valt uit in chaotische Grand Prix van Italië

Bekijk hier de stand in de strijd om het kampioenschap in de Formule 1.