Goal Danjuma helpt Villarreal knap langs Bayern

Het was in de achtste minuut al raak voor Villarreal. Danjuma schoot de bal van dichtbij achter Bayern-keeper Manuel Neuer. Het was al het zesde doelpunt voor de Nederlandse aanvaller in het miljoenenbal dit seizoen.

De Zuid-Duitsers gingen op jacht naar de gelijkmaker zonder dat dat tot grote kansen leidde. Kort voor rust leek het zelfs 2-0 te worden. Francis Coquelin zag zijn voorzet direct in het doel belanden. Maar de Fransman had bij de aanname van de bal buitenspel gestaan, had de VAR geconstateerd. Een slap Bayern stelde er vrijwel niets tegenover.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In de tweede helft had Villarreal, dat in de vorige ronde nog Juventus uitschakelde, verder kunnen uitlopen. Er was een bal op de paal van Gerard Moreno. Even daarvoor had had Bayern nog een prima kans op de gelijkmaker, maar Thomas Müler kwam net te kort.

Bayern kwam na ruim een uur spelen opnieuw goed weg na een blunder van Neuer die de bal ver op eigen helft in de voeten speelde van Moreno, maar die kreeg de bal niet in het lege doel. Het wachten was op de tweede treffer van Villarreal. Danjuma was er dichtbij maar hij kreeg de bal niet onder controle. Trainer Jürgen Nagelsmann kon blijven hopen op de gelijkmaker, maar Bayern kon er weinig tegenover zetten en zo bleef het 1-0 voor de thuisploeg.

Enkele minuten voor tijd werd matchwinnaar Danjuma naar de kant gehaald.

Dinsdag volgt de return in München. De winnaar van het tweeluik treft in de halve finales hoogstwaarschijnlijk Liverpool, dat volgende week met een 3-1-voorsprong Benfica ontvangt.

Bekijk hier het programma in de Champions League