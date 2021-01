Sportkoepel NOC*NSF wil voortrekkersrol IOC bij vaccineren sporters

Volgens NOC*NSF dreigt anders een oneerlijk speelveld te ontstaan tussen landen waarin sporters al zijn gevaccineerd en landen waarin dat nog niet gebeurt. De sportkoepel is voorlopig niet van plan om bij de Nederlandse overheid te pleiten voor ’voorrang’ in het vaccinatieproces voor de olympische sporters.

„We zijn van mening dat het IOC hier een grotere rol in moet spelen”, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. „De ideeën die we hebben, worden op papier gezet en aan het IOC gestuurd. De gesprekken die we hierover hebben, lopen nog. Mogelijk gaat het alleen om een theoretische discussie, gezien de ongekende snelheid waarmee vaccins nu worden goedgekeurd en geproduceerd. Het is in ieder geval niet onze bedoeling om voorrang te krijgen in het vaccinatieproces als al die kwetsbare groepen nog niet zijn gevaccineerd.”