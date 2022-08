Koddige eigen goal bezorgt FC Groningen zege op Go Ahead

Het was al vroeg raak voor de thuisploeg en op curieuze wijze bovendien. Na amper drie minuten werd een voorzet vanaf links door de kont Ramon Pascal Lundqvist tot op de paal verlengd, waarna de bal via de rug van de duikende Jeffrey de Lange alsnog de lijn passeerde. Het was het enige echte hoogtepunt in een verder vrij fletse eerste helft.

Daardoor bleef het wel een wedstrijd met tien minuten na rust een eerste echte grote kans voor de bezoekers. Rashaan Fernandes kopte tegendraads in, maar zijn inzet ging net voorlangs. Verder stond ook de tweede helft niet bol van het spektakel. Go Ahead had af en toe momentjes van dreiging, terwijl aan de andere kant een schot van Cyril Ngonge net naast het doel zeilde. In de slotfase kreeg Go Ahead nog zijn grootste kans, maar Bobby Adekanye had teveel tijd nodig.

Go Ahead heeft zodoende na drie speelronden nog altijd nul punten, net zoals Vitesse en Fortuna Sittard.