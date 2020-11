De Boer blij met Owen Wijndal: ’Die was fantastisch vandaag’

Dat zei de bondscoach na afloop tegen de NOS. „We begonnen moeizaam, maar na de 0-1 kwamen we er beter in. Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong kwamen halverwege de eerste helft meer onder de druk van Spanje uit. We gaven wat sneller de diepe bal op Luuk de Jong, en dat is dan echt een rustpunt om onder de druk uit te komen.”

De Boer vervolgde: „Ik stoorde me eraan dat we lange tijd van achteruit niet doordekten. De tweede helft zie je dat we dat wel veel meer doen en daardoor veel meer in duels komen, de bal veroveren en zelf gevaarlijk kunnen worden. Je wil natuurlijk voorkomen dat teams als Spanje tussen de linies aan de bal kunnen komen. Luuk en Donny van de Beek zetten na rust ook eerder terug, waardoor we gevaarlijker werden.”

De gelijkmaker kwam uiteindelijk na een voorzet van Owen Wijndal. „Die was fantastisch vandaag. Mooi dat hij zo’n hele goede indruk heeft achtergelaten, daar hoop je ook op. Dat jongens het laten zien en het mij moeilijk maken. Hij heeft echt de schroom van zijn eerste interland tegen Mexico van zich afgegooid.”