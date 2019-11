Fles halfvol voor papa Smeekens

Terwijl dochter Josie in goede handen is bij zijn vrouw, laat Jan Smeekens hond Bobbie uit. „Het is allemaal net iets hectischer dan normaal.” Ⓒ Nick Tol

SNEEK - Terwijl de wereldtop aan de start stond in Minsk, reed Jan Smeekens afgelopen weekeinde een trainingswedstrijd op ouderwets werkijs in Heerenveen. De 32-jarige schaatser kwalificeerde zich voor het eerst in dertien jaar niet voor de eerste World Cups van het seizoen. Sportief gezien een zware tegenslag, in privé-opzicht een buitenkans. De wereldkampioen op de 500 meter is namelijk de kersverse vader van een dochter: Josie.