Boze Fernando Verdasco wil Roland Garros voor de rechter slepen

De nummer 58 van de wereld testte deze week bij aankomst in Parijs positief op het coronavirus en mag daarom niet meedoen aan het Franse grandslamtoernooi. Volgens Verdasco klopt de uitslag van de test niet.

De 36-jarige winnaar van zeven ATP-titels liet zich op eigen kosten nogmaals twee keer testen, met tweemaal een negatieve uitslag. Verdasco raakte vorige maand besmet met het coronavirus, al vertoonde hij niet die symptomen. Hij zat enkele dagen in isolatie en ging weer tennissen nadat hij twee keer een negatieve test had afgelegd. De Spanjaard testte daarna ook negatief in Rome en Hamburg. Zijn positieve test in Parijs leidde ertoe dat de organisatie hem deze week resoluut uit het toernooi zette. Zijn verzoek om een tweede test werd geweigerd.

„Ik ben absoluut van plan om een zaak te beginnen. Niemand kan erbij dat een toernooi als Roland Garros dit zomaar kan doen. Dat zou niet moeten kunnen”, zei Verdasco tegen de Spaanse radiozender Cadena Ser. „Dit gaat niet om geld, het gaat mij om de schade die mij persoonlijk en professioneel is toegebracht.”

De organisatie van Roland Garros wilde niet meteen op de uitspraken van Verdasco reageren.