Het is knokken in het kwadraat voor Max Verstappen

Max Verstappen vliegt door de lucht na een botsing met Sebastian Vettel. Ⓒ Reuters

SILVERSTONE - In autosportland Engeland bracht Max Verstappen een ode aan het ware racen. En hij niet alleen. Een blunder van Sebastian Vettel lanceerde de Limburger richting de grindbak en uiteindelijk plek vijf, in plaats van naar het podium. Maar net als tijdens zijn glorieuze weekeinde in Oostenrijk toonde de Red Bull-coureur aan: geef mij een competitieve auto en ik maak er wat moois van. De 140.000 toeschouwers op Silverstone genoten er met volle teugen van.