Bondscoach Ronald Koeman schrok zich rot van appje teamarts

En dus moest de bondscoach schakelen. „Het betekent dat je vijf jongens mist en dan hou je er nog twintig over. We hebben vervolgens gediscussieerd over de vervangers en dat heeft geresulteerd in twee nieuwe spelers en een keeper. Twee veldspelers vond ik voldoende, omdat we nu alle posities dubbel bezet hebben.”

Maar, zo laat Koeman weten, het is nog niet definitief dat het vijftal ook de wedstrijd tegen Gibraltar (komende maandag) mist. „Het is nog onduidelijk of ze zijn uitgeschakeld of nog terugkomen.”

Berghuis en vertrouwen tegen Fransen

Van het vijftal zouden er wel een paar in de basis starten tegen de Fransen, zegt Koeman. „Maar gelukkig hebben we deze week met andere spelers gewisseld op posities. De jongens die nu op die posities gaan spelen, hebben daar ook dus op getraind. Ik ben er wel uit hoe ik het ga doen tegen de Fransen.”

De net 60 jaar geworden Koeman ziet in Steven Berghuis meer een rechtsbuiten dan een middenvelder, zo vertelde de bondscoach op de persconferentie. Maar of hij ook start tegen Frankrijk, liet hij nog in het midden. Koeman houdt in ieder geval wel vertrouwen in een goede afloop tegen de vice-wereldkampoen. „Voetbal is een raar spelletje. Spelers als Frenkie (de Jong, red) zijn heel belangrijk, dat is logisch. Nu komen daar spelers met andere kwaliteiten. Ik zie het niet zo zwart-wit, maar ik voel het ook niet zo.”