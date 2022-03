PSV bevestigt aanstelling Ruud van Nistelrooy en Fred Rutten

Van Nistelrooy maakt de overstap van Jong PSV, waar hij aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bezig was. Nadat hij in 2012 stopte als speler bij Málaga fungeerde hij een tijdlang als spitsentrainer bij diverse teams in de jeugd van PSV. In 2018 kreeg hij als trainer PSV onder 19 onder zijn hoede, dat onder meer uitkwam in de Youth League. Twee jaar later ging hij aan de slag bij PSV onder 18. Dat combineerde hij met de functie van assistent-bondscoach. Van Nistelrooy zat 15 wedstrijden naast Frank de Boer op de bank en assisteerde interim-bondscoach Dwight Lodeweges twee wedstrijden. Al eerder was hij assistent-bondscoach onder Guus Hiddink (10 wedstrijden) en Danny Blind (10 wedstrijden).

Met Rutten, die uit de raad van commissarissen van NEC stapt, krijgt Van Nistelrooy een ervaren vakman naast zich op de bank. Die keert na ruim tien jaar terug bij de club waar hij eerder als coördinator jeugdopleiding (2001-2002), assistent-trainer (2002-2006) en hoofdtrainer (2009-maart 2012) werkzaam was. Aan die laatste periode kwam voortijdig een einde, Tegenvallende resultaten zorgden voor oproer onder de supporters.

Het was Marcel Brands die Rutten indertijd moest ontslaan. De toekomstig algemeen directeur, die achter de schermen al volop bezig is met het nieuwe PSV, ijverde de afgelopen weken voor de combinatie Van Nistelrooy/Rutten. Van Nistelrooy voelde zich in december nog niet rijp om al hoofdtrainer te worden en wilde nog minimaal een seizoen bij Jong PSV blijven. De eerste aarzeling kwam er toen intern bekend werd dat Roger Schmidt zijn aflopende contract niet zou verlengen. Brands en technisch directeur John de Jong slaagden erin om Van Nistelrooy op andere gedachten te brengen.

De 45-jarige trainer wilde wel een ervaren man naast zich op de bank. De sleutel voor het slagen van het plan kwam zo bij Fred Rutten te liggen. Die nam even bedenktijd en stelde Van Nistelrooy maandag als eerste op de hoogte van zijn beslissing. Daarna meldde hij ook bij PSV dat hij het zou doen. Nu alles ook op papier staat en ondertekend is, kon de Eindhovense club de aanstelling van het duo eindelijk bevestigen.

Dat gebeurde via een persbericht. De officiële presentatie is pas aan het begin van het nieuwe seizoen. PSV wil zo snel mogelijk de focus weer op het veld richten, waar de club nog meedoet voor drie prijzen.