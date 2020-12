Live Eredivisie: AZ wacht pittige klus in Enschede

Volg alle duels via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Tijjani Reijnders maakt zijn basisdebuut bij AZ. De middenvelder speelt in plaats van de geschorste Fredrik Midtsjø. De 22-jarige Reijnders kwam tot dusverre alleen als invaller in actie. Bruno Martins Indi is zowel geblesseerd als geschorst en wordt vervangen door Timo Letschert. Zakaria Aboukhlal heeft ook een basisplaats bij AZ, Albert Gudmundsson start op de bank.

Feyenoord won zondagmiddag al zonder problemen op bezoek bij VVV-Venlo. De ploeg van trainer Dick Advocaat zegevierde in Limburg met 3-0. PSV had het in eigen huis heel erg lastig met FC Utrecht, maar won uiteindelijk wel met 2-1.

Ajax won zaterdagavond eenvoudig van PEC Zwolle (4-0). De Amsterdammers verloren afgelopen week nog van FC Twente en midweeks van Atalanta, waardoor het uit de Champions League werd geknikkerd en verder moet in de Europa League.

Zaterdagavond was FC Groningen al te sterk voor RKC Waalwijk: 2-0. FC Emmen en ADO Den Haag speelden gelijk: 1-1.

Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar neemt de openingstreffer voor zijn rekening. Ⓒ ANP

Vrijdagavond boekte Fortuna Sittard de tweede achtereenvolgende zege in de Eredivisie. De Limburgers waren in Almelo te sterk voor Heracles: 1-2.

UITSLAGEN EN PROGRAMMA

Vrijdag

Heracles Almelo - Fortuna Sittard 1-2

Zaterdag

FC Groningen - RKC Waalwijk 2-0

FC Emmen - ADO Den Haag 1-1

Ajax - PEC Zwolle 4-0

Zondag

12.15 uur: Vitesse - SC Heerenveen 1-1

14.30 uur: VVV-Venlo - Feyenoord 0-3

14.30 uur: Willem II - Sparta Rotterdam 1-3

16.45 uur: PSV - FC Utrecht 2-1

20.00 uur: FC Twente - AZ

