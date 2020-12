Live Eredivisie: Ruime voorsprong Ajax tegen PEC Zwolle

Volg alle duels via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

De vraag is of de Amsterdammers de klap van de Champions League-uitschakeling van afgelopen woensdag hebben verwerkt. De formatie van Erik ten Hag ontvangt om 20.00 uur PEC Zwolle in de eigen Johan Cruijff ArenA. Daley Blind keert bij Ajax terug in de basis, nadat hij het duel met Atalanta wegens ziekte had moeten missen. Ten Hag heeft ook basisplaatsen ingeruimd voor Klaas-Jan Huntelaar, Sean Klaiber en Quincy Promes. David Neres, Noussair Mazraoui, Lassina Traoré en Brian Brobbey zijn niet fit en ontbreken in de selectie.

Pakken Dusan Tadic en Erik ten Hag met Ajax de draad weer op tegen PEC Zwolle? Ⓒ ANP

Vanaf 18.45 uur zijn FC Emmen en ADO Den Haag de strijd met elkaar aan gegaan, maar die wedstrijd is tijdelijk stilgelegd vanwege de dichte mist in Emmen. Eerder op de avond was FC Groningen al te sterk voor RKC Waalwijk: 2-0.

Vrijdagavond boekte Fortuna Sittard de tweede achtereenvolgende zege in de Eredivisie. De Limburgers waren in Almelo te sterk voor Heracles: 1-2.

UITSLAGEN EN PROGRAMMA

Vrijdag

Heracles Almelo - Fortuna Sittard 1-2

Zaterdag

16.30 uur: FC Groningen - RKC Waalwijk 2-0

18.45 uur: FC Emmen - ADO Den Haag

20.00 uur: Ajax - PEC Zwolle

Zondag

12.15 uur: Vitesse - SC Heerenveen

14.30 uur: VVV-Venlo - Feyenoord

14.30 uur: Willem II - Sparta Rotterdam

16.45 uur: PSV - FC Utrecht

20.00 uur: FC Twente - AZ