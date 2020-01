40-jarige spits hét verhaal FA Cup-weekeinde

Newcastle was heer en meester in de eerste helft tegen Rochdale, alleen Miguel Almiron kon de ’Magpies’ op voorsprong zetten. Robert Sanchez, doelman bij Rochdale, hield verder zijn doel schoon.

In de tweede helft maakte trainer Brian Barry-Murphy zijn meesterzet. Hij bracht Wilbraham in voor een zestienjarig (!) talent, Newcastle verloor de grip in de wedstrijd en zou door diezelfde Wilbraham het deksel op de neus krijgen. De spits knalde in de 79ste minuut de gelijkmaker keihard binnen van dichtbij. Wat het nog mooier maakte: de assist kwam van de amper zeventienjarige Luke Matheson.

Rochdale ging zelfs nog op zoek naar de voorsprong, maar het wordt een replay binnen anderhalve week.

Wilbraham krijgt dus even zijn momentje in de spotlights. In zijn carrière staan verder ploegen als Stockport County, Moss FK, Hull City, Oldham Athletic, MK Dons, Bradford City, Norwich City (waar hij één keer scoorde in de Premier League, red.), Crystal Palace, Brilstol City, Bolton Wanderers en dus Rochdale.

Door zijn lange carrière is Wilbraham nu zelfs een mooie statistiek rijker. De spits scoorde zowel in de 1990’s, de 2000’s, de 2010’s en de 2020’s.

