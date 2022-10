Ten Hag niet bezig met vroegtijdig vertrokken Ronaldo: ’Dat komt morgen’

Erik ten Hag verklaarde na afloop bij Viaplay dat hij daar „niet” mee bezig was. „Ik ben blij met de overwinning en de uitvoering. Ik kijk naar het team en andere zaken, dat regelen we morgen wel.”

De 37-jarige Ronaldo stond dit seizoen in tien Premier League-duels pas drie keer in de basis. In de Europa League staat de Portugees wel steevast aan de aftrap.

Ten Hag was verder content met hoe de ploeg zich zonder Ronaldo presenteerde. „Ik vind dat we groeien in het seizoen. We doen het al veel beter aan de bal en zonder balbezit. En we leggen veel meer intensiteit in onze wedstrijden.”