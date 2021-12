Geen straf voor Lewis Hamilton na incident met gele vlag, reprimande voor hinderen Nikita Mazepin

In zo’n situatie van een dubbele gele vlag moeten coureurs hun ronde afbreken en significant van het gas. Verstappen kreeg voor zo’n voorval een gridstraf van vijf plaatsen tijdens de laatste race in Doha.

Hamilton kwam evenwel met de schrik vrij. De wedstrijdleiding laat in Jeddah weten dat na het zien van de beelden vanuit de auto van de Mercedes-coureur duidelijk te zien was dat er geen melding van een gele vlag was te zien: geen vlag, niet via de lichten en er was ook niets te zien op het dashboard van de Brit. Dat was dus een verschil met de situatie van Verstappen tijdens de kwalificatie in Qatar.

Hamilton moest zich ook nog melden vanwege het hinderen van Nikita Mazepin. Omdat hij niet goed werd geinstrueerd door zijn team, kreeg Mercedes een boete van 25.000 euro. Hamilton zelf ontving een reprimande, zijn tweede van het seizoen.