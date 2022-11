Premium Het beste van De Telegraaf

Leeuwin maakt stappen bij PSG Het Franse leven bevalt Jackie Groenen: ’Alleen praten is nog wel een dingetje’

Door Steven Kooijman

Jackie Groenen in het shirt van Paris Saint-Germain. Bij PSG is de kans op Champions League-voetbal aanzienlijk groter dan bij Manchester United. Ⓒ ANP/HH

Als opgroeiende jonge vrouw bezocht Jackie Groenen ieder jaar Parijs wel een paar keer. Behalve voetbal is de 27-jarige Brabantse fan van de Franse mode. Met een transfer van Manchester United naar Paris Saint-Germain kwamen deze zomer meerdere dromen uit voor de Oranje Leeuwin. „De stad verkennen? Dat komt later wel, we hebben een bomvol schema. Maar ik klaag niet. Het Franse leven bevalt me heel erg.”