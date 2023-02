Jan Smit verbaasd over afwijzing Keje Molenaar

Rvc-voorzitter Jaap Veerman is om een reactie gevraagd, maar wil niet reageren. „Het is niet aan een toezichthoudend orgaan als een rvc om met de pers te communiceren”, laat hij via de mail weten.

De zanger en presentator heeft evenwel begrepen waar de schoen wringt. „De rvc is van mening dat Keje te veel dezelfde technische en organisatorische ideeën heeft als Wim Jonk en zijn team koesteren. Kennelijk wil de raad van commissarissen een andere weg inslaan.”

De onrust komt voor de club uit het vissersdorp op een uiterst vervelend moment. FC Volendam is in een strijd tegen degradatie verwikkeld en presteert na de winterstop met tien punten uit vijf duels boven verwachting. Smit wil niet reageren op het hardnekkige gerucht dat het bestuur, de directie en Team Jonk van plan zijn het bijltje erbij neer te gooien als de rvc bij zijn beslissing blijft om Molenaar niet tot het bestuur toe te laten. „We zullen nu eerst het gesprek met de commissarissen aangaan”, aldus Smit. „Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat Keje met zijn ervaring, kennis en kunde een enorme meerwaarde zal hebben.”