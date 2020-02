’Met Schwaab is dat soms een ’hell of a job’ voor Dumfries’

Edo Ophof bewondert de mentaliteit van Denzel Dumfries. Over Daniel Schwaab (inzet) is de rapporteur minder te spreken. Ⓒ FOTO’S ANP

Denzel Dumfries slaakt na afloop van het treffen tussen Vitesse en PSV (1-2) een oerkreet en stimuleert zijn ploeggenoten om de zwaarbevochten overwinning in Arnhem vooral te vieren. Het is veelzeggend voor de instelling waarmee de captain van de Eindhovenaren in het veld staat. „Die emoties kwamen echt uit zijn tenen”, stelt Edo Ophof, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement. „Denzel toont zich de leider die PSV zich zo wenst.”