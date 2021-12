Defensieve tactiek Feyenoord voor Arne Slot geen optie tegen Ajax

De coach van de Rotterdammers, die in de Eredivisie in punten gelijk staan met de regerend kampioen, had alle wedstrijden van Ajax in het huidige seizoen nog een keer kunnen afspelen maar dan was hij niet veel wijzer geworden dan hij al is. „Als je Ajax volgt dan zie je dat het nog niet een keer een ploeg gelukt is om er een gelijkwaardige wedstrijd van te maken”, aldus Slot.

Natuurlijk hebben FC Utrecht (0-1) en AZ (1-2) de ploeg van Ten Hag verslagen en zagen FC Twente (1-1), Go Ahead (0-0) en Heracles (0-0) kans Ajax punten af te snoepen. Maar zelfs in al die wedstrijden, zo stipt de deze zomer bij Feyenoord begonnen oefenmeester aan, was Ajax altijd de dominante partij. „Het lukte maar op een manier om goals te maken, met goede counters of in een periode dat Ajax echt de sterkste ploeg op het veld was.”

Gelijkenissen

Het gevoel van verliezen aan de kant van de aartsrivaal maakte zich woensdagavond een beetje meester van Slot, toen hij door FC Twente werd uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. Het duel in Enschede was wat Slot betreft een van de beste optredens die hij dit seizoen van zijn ploeg heeft gezien. Slot: „Op basis van kansen en balbezit hadden we gewoon van Twente moeten winnen. Dat zag je bij Ajax in de wedstrijden die het verloor of gelijkspeelde ook. Het balbezitpercentage lag altijd op 60 procent of hoger.”

Geen enkele ploeg is er dus in de competitie of in de Champions League in geslaagd om op basis van meer kansen en dominant spel een aardig resultaat te boeken tegen het in Europa nu overal bewonderde Ajax. Slot: „Maar het aardige is dat we dus zo vlak voor de winterstop na zestien wedstrijden toch gelijk staan in punten.”

Arne Slot zag zijn ploeg midweeks worden uitgeschakeld in de beker, ondanks dat Feyenoord beter was dan de tegenstander. Ⓒ ANP/HH

En daar ligt dus nu ook de grote uitdaging voor hem en zijn spelers. Kan Feyenoord, dat in het gros van de wedstrijden dit seizoen ook steeds de dominante partij is geweest, tegen Ajax net zo aanvallend en met net zoveel kwaliteit ten strijde trekken? Daar wordt wel het hele plan op afgestemd.

Slot laat Feyenoord niet met allerlei defensieve opdrachten aantreden omdat de tegenstander toevallig zo dominant is geweest en de meeste clubs daarvoor hebben moeten bloeden. Nee, hij is juist reuze nieuwsgierig hoe mannen als Orkun Kökcü, Guus Til en Luis Sinisterra zich gaan etaleren tegen Ajax. „We hebben niet de intentie om verder achteruit te gaan spelen. Als je een half jaar met spelers werkt weten ze wat je bedoelt als trainer en hoe je wil dat er wordt gespeeld.”

Beter zijn dan Ajax

Het is hem eerder ook gelukt met AZ om de betere ploeg te zijn in een onderling gevecht. „Dat was twee jaar geleden en dat was een mooie overwinning (2-0) in de Johan Cruijff ArenA. Ik had een verdraaid goede selectie toen met AZ, maar we waren wel beter en dat was niet veel clubs in dat jaar gelukt.”

Het feit dat Ajax een technisch directeur heeft die elk half jaar een flinke zak met geld naast zich heeft staan om de selectie waar nodig verder aan te vullen, maakt het werken bij Ajax makkelijker. Slot heeft afgelopen zomer samen met Frank Arnesen, de ’td’ van Feyenoord, moeten harken om dertien of veertien gelijkwaardige spelers in het sterkste deel van zijn selectie te krijgen.

Hij kreeg bij zijn ontmoeting met de media op 48 uur voor de Klassieker vanzelfsprekend de vraag of hij de geluiden heeft meegekregen dat hij de ideale opvolger is van Ten Hag, als die besluit in de zomer naar de Premier League of Bundesliga te verhuizen. „Ik kan me daar nu helemaal geen voorstelling van maken”, kapte Slot het begin van een vragenvuurtje daarover meteen af. „Had je een ander antwoord van me verwacht?”

Hij heeft het reusachtig naar zijn zin in De Kuip en geniet vooral van het feit dat hij er wederom in is geslaagd om een elftal in korte tijd naar een hoger niveau te tillen door zijn eigen offensieve stijl met enorme pressing in te slijpen. Nagenoeg al zijn spelers zitten lekker in hun vel en hebben zowel in de competitie als in Europa in veel duels uitgeblonken. „Daarom is het zo interessant om nu te kijken of we ons met Ajax kunnen meten.”