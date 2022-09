Premium Het beste van De Telegraaf

Wielervedette twijfelde over deelname Mathieu van der Poel over WK: ’Het zal kantje boord zijn’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel vertelt over zijn WK-plannen. Ⓒ ANP/HH

HOOGLEDE - Mathieu van der Poel stapt zaterdagavond met vraagtekens in het vliegtuig naar de WK wegwielrennen in het Australische Wollongong. De 27-jarige Oranje-vedette voelt na drie zeges in twee weken tijd dat de vorm aanwezig is, maar weet dat hij in de strijd om de felbegeerde regenboogtrui de beste versie van zichzelf moet zijn. „Ik heb getwijfeld of ik wel zou gaan, en weet dat ik in dit deelnemersveld een superdag nodig heb om mee te doen voor goud”, geeft Van der Poel aan.