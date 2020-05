Leganés-coach verklapt: ’La Liga start op 20 juni’

„We gaan beginnen met trainen en wachten dan op een beslissing van de overheid”, aldus een woordvoerder van La Liga. „Onze intentie is om in juni weer te beginnen, maar alleen als de overheid toestemming geeft.”

In Spanje telt het seizoen nog elf speelrondes. Leganés, de club van Aguirre, staat op de negentiende plaats, drie punten onder de degradatiestreep. „We beginnen op 20 juni en eindigen op 26 juli”, zei de Mexicaanse trainer in eigen land. „We spelen twee keer per week, op zaterdag of zondag en op woensdag of donderdag. Ik heb dat zojuist gehoord van La Liga, ik ben blij dat we nu weer een trainingsprogramma hebben.”

Net als in een groot deel van Europa werd ook in Spanje de voetbalcompetitie in maart stilgelegd vanwege het coronavirus. FC Barcelona, de club van Frenkie de Jong, voert de ranglijst aan met twee punten voorsprong op Real Madrid. Sinds deze week mogen de clubs weer gaan trainen. Veel clubs testen hun spelers eerst op Covid-19.