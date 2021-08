Geen goede IncyCar-hervatting Rinus 'VeeKay' met crash in Nashville

Hij reed toen al meerdere ronden achter op de koploper vanwege een eerdere aanrijding. Van Kalmthout was als nummer 22 aan de race begonnen. In het algemeen klassement van de IndyCar Series staat hij nu op de 9e plek.

„Het was een lastige dag”, zo reageeert ’Veekay’. „Ik merkte dat de snelheid er goed in zat, de eerste stint verliep eigenlijk best prima. In de openingsronde kon ik een aantal tegenstanders inhalen, na de eerste herstart ging ik er weer een paar voorbij. Winnen was hier niet aan de orde, maar een mooie toptienklassering had er vandaag zeker ingezeten.”

Winnaar van de Big Machine IndyCar Music City Grand Prix was de Zweed Ericsson. Die maakte tijdens de race een sterke comeback nadat hij in de beginfase achterop de auto van de Fransman Sebastien Bourdais reed en zijn auto daarbij gelanceerd werd. De Amerikaan Colton Herta startte van pole en reed 39 ronden aan kop, maar crashte met nog 5 ronden te gaan tegen de muur.

Het is de tweede overwinning van Ericsson dit seizoen. De Zweed won eerder de Detroit Grand Prix.