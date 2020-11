Real Madrid-verdediger Eder Militão test positief op corona

Om volgens het protocol van de UEFA mee te mogen spelen in de wedstrijd van Real in de Champions League van dinsdag tegen Internazionale, moet Militão uiterlijk zes uur voor aanvang van de wedstrijd negatief hebben getest.

Andere spelers en stafleden van het eerste team en alle medewerkers van de club hebben allemaal negatief getest, meldt Real. Militão kwam in de Spaanse competitie in twee wedstrijden in actie, waaronder zaterdag tegen Huesca (4-1).

De ploeg van coach Zinédine Zidane verloor de eerste wedstrijd in de Champions League van Sjachtar Donetsk en speelde gelijk tegen Borussia Mönchengladbach.

Bij Bayern München heeft verdediger Niklas Süle ook positief getest op het coronavirus. De Duitse kampioen meldt dat Süle thuis in quarantaine zit. Het gaat goed met hem.

De titelverdediger in de Champions League speelt dinsdag de derde groepswedstrijd bij Red Bull Salzburg. Bayern heeft de eerste twee wedstrijden tegen Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou gewonnen.