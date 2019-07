Van 't Schip bondscoach Griekenland

John van t Schip Ⓒ ANP Pro Shots

ATHENE - John van 't Schip gaat opnieuw in het buitenland aan het werk als trainer. De 55-jarige Nederlander is aangesteld als bondscoach van de Griekse voetballers. De Telegraaf/Telesport meldde eerder al dat Van ’t Schip in gesprek was met de Grieken.