Video: Allereerste zege piepjonge Mathieu van der Poel

Tijdens een Dikke Banden Race van het toenmalige Rabobank in 2005 is te zien hoe een toen 10-jarige Van der Poel de tegenstand het nakijken gaf.

In het voetbalstadion van Roda JC kreeg hij na afloop de beker en bloemen uit handen van profrenners Michael Boogerd en Erik Dekker.

Het wegprogramma van Van der Poel begint naar alle waarschijnlijkheid met de Strade Bianche op 7 maart. Twee weken later kan hij zijn opwachting maken in Milaan-Sanremo. Daarna volgt een reeds aangekondigd optreden in de Ronde van Catalonië.