Van Bommel: ’Apollon heeft altijd kans’

Trainer Mark van Bommel rekent echter donderdag op het hete Cyprus nog op flink verzet van Apollon Limassol. Hij kan in Nicosia, waar de return wordt gespeeld, geen beroep doen op de aanvallers Steven Bergwijn en Armindo Bruma (beiden niet fit).

„We hebben een goede uitgangspositie neergezet, maar voor Apollon is er altijd een kans”, betoogt Van Bommel. „Het is zeker niet makkelijk om hier te spelen onder deze omstandigheden. Vorige week waren we blij met de 3-0, maar buiten het eerste kwartier na rust was de wedstrijd in evenwicht en kregen zij, net als wij, ook mogelijkheden om te scoren. Het is nog niet over.”

Volgens Van Bommel is het risico te groot voor Bergwijn om tegen Apollon in actie te komen. „Normaal gesproken gaat zijn blessure niet lang duren, maar of hij zondag onze uitwedstrijd tegen RKC haalt, is ook nog niet zeker.”